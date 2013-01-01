  1. Главная
Гичунц Анастасия Владимировна
6.0
0

Гичунц Анастасия Владимировна

Кардиолог
Стаж 22 года
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2009 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Кардиология", 2013 г.
  • Сертификат "Функциональная диагностика", 2013 г.
Опыт работы
  • Врач-кардиолог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
