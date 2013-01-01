  1. Главная
Жуйков Андрей Иванович
Жуйков Андрей Иванович

Травматолог-ортопед, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1972 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Вирусология, ВГМУ Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Владивосток, 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-травматолог-ортопед, заведующий 7-м туберкулезным отделением для больных косно-суставным туберкулезом, Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Пятнадцатая, 2
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
