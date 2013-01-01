Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Жуйков Андрей Иванович
6.0
0
Жуйков Андрей Иванович
Травматолог-ортопед
,
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1972 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Вирусология, ВГМУ Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Владивосток, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-травматолог-ортопед, заведующий 7-м туберкулезным отделением для больных косно-суставным туберкулезом, Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Пятнадцатая, 2
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Шмырева
Екатерина Сергеевна
Хирург
,
Зав. отделением
8.1
7
Записаться
Улайси
Дмитрий Сергеевич
Травматолог-ортопед
6.9
3
Записаться
Довбенко
Екатерина Александровна
Остеопат
,
Педиатр
,
Травматолог-ортопед
,
Медицинская сестра (брат) по массажу
10
82
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...