Журавская Анастасия Эдуардовна
Стаж 9 лет
Занимается диагностикой и лечением неврологических заболеваний. Одна из немногих неврологов в городе, кто выполняет инъекции ботулотоксина пациентам с хронической мигренью, с СБД ВНЧС, спазмом и др.
Помощь пациентам избавиться от боли и успешно лечит:
• Головные боли, мигрени, боль в лице;
• Тревожно-депрессивные расстройства;
• Заболевания позвоночника, грыжи, протрузии;
• Болезни центральной и периферической нервной системы;
• Постинсультные состояния;
• Сотрясения или ушибы головного мозга;
• Все виды невралгий;
• Последствия инсульта;
• Состояния после операций на позвоночнике.
Стоимость приема цефалголога (специалист по лечению головной боли, мигрени и тревожным расстройствам) — 4500 руб.
