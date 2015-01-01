  1. Главная
Журавская Анастасия Эдуардовна
7.8
6

Журавская Анастасия Эдуардовна

Невролог (невропатолог), Психиатр
Стаж 9 лет
Информация о враче
Образование
  • Лечебное дело, ФГБОУ ВО ТГМУ, Владивосток, 2015 г.
  • Неврология, ФГБОУ ВО ТГМУ, Владивосток, 2016 г.
Курсы повышения квалификации
  • Медицинский массаж. ПАНО ДПО "ИВММ", Владивосток, 2013 г.
  • Компетенции членов мультидисциплинарной бригады в ранней реабилитации больных с острой церебральной недостаточностью, АНО ДПО "КИМ", Екатеринбург, 2017 г.
  • Основы физической и реабилитационной медицины на первом этапе реабилитации больного с патологией центральной нервной системы. ОЦВМТ Amtec Kazan, Казань, 2018.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Биомеханика
Доступна онлайн запись
пр-т Народный, 11Б
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
3300 р
Психиатр
4500 р
6 отзывов

