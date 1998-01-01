Врачи
Журавлева Татьяна Юрьевна
6.0
0
Журавлева Татьяна Юрьевна
Рентгенолог
Стаж 25 лет / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
ВГМУ, 1998 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Рентгенология", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Южно-Уральская, 16
