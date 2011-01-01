  1. Главная
Журавлева Марина Сергеевна
Журавлева Марина Сергеевна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ по специальности «Педиатрия», 2009 г. окончания
  • Ординатура на базе поликлиники «Госпиталь ветеранов войн» по специальности «Общая врачебная практика/семейная медицина», 2009 - 2011 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Первичная переподготовка «Функциональная диагностика», ВГМУ, 2011 г.
  • Первичная переподготовка «Ультразвуковая диагностика», ТГМУ, 2017 г.
  • СЦ по специальности «Функциональная диагностика» ТГМУ, 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач функциональной диагностики, Медицинский центр «Панда Мед», 2009 г. - по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Панда Мед
ул. Горная, 33
