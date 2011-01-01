Врачи
Владивостока
Журавлева Марина Сергеевна
6.0
0
Журавлева Марина Сергеевна
УЗИ-специалист
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
ВГМУ по специальности «Педиатрия», 2009 г. окончания
Ординатура на базе поликлиники «Госпиталь ветеранов войн» по специальности «Общая врачебная практика/семейная медицина», 2009 - 2011 гг.
Курсы повышения квалификации
Первичная переподготовка «Функциональная диагностика», ВГМУ, 2011 г.
Первичная переподготовка «Ультразвуковая диагностика», ТГМУ, 2017 г.
СЦ по специальности «Функциональная диагностика» ТГМУ, 2016 г.
СЦ «Неврология. Современные аспекты диагностики и лечения эпилепсии. Основы ЭЭГ – видеомониторинга», г. Москва, Учебный центр «Невромед-Клиника», 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач функциональной диагностики, Медицинский центр «Панда Мед», 2009 г. - по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Панда Мед
ул. Горная, 33
