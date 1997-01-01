  1. Главная
Журавлева Елена Ивановна
8.8
10

Окулист (офтальмолог)
Стаж 37 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ. Лечебный факультет, 1984 г
Курсы повышения квалификации
  • Актуальные вопросы офтальмологии, 1997 г.
  • Контактная коррекция зрения, 1998 г.
  • Тренинги по коррекции. "The Vision Care Institute of Jonson&Jonson", Прага, 2007 г.
Еще 4
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Центр оптометрии
пр-т Океанский, 90
Первичный приём взрослых
По запросу
Первичный приём детей
По запросу
10 отзывов

