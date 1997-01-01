Журавлева Елена Ивановна
Стаж 37 лет
Принимает детей
Большой опыт работы в поликлинике. Сейчас много лет работаю в оптометрической компании. Это дает мне возможность применять офтальмологические и оптометрические знания при работе с людьми. Приём детей с 7 лет
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
пр-т Океанский, 90
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
Первичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
По запросу
Загрузка комментариев...