Журавлева Александра Семеновна
Журавлева Александра Семеновна
Инфекционист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1975 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Инфекционные болезни", 2012 г.
Сертификат "Терапия", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Русская, 55/5
Первичный приём взрослых
Инфекционист
