  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Жураковская Виктория Геннадьевна
Жураковская Виктория Геннадьевна
6.0
0

Жураковская Виктория Геннадьевна

Эпидемиолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Медико-профилактический факультет, 1997 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Эпидемиология", 2011 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Поликлиника краевой клинической больницы №2
ул. Интернациональная, 56
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи