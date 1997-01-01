Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Жураковская Виктория Геннадьевна
6.0
0
Жураковская Виктория Геннадьевна
Эпидемиолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Медико-профилактический факультет, 1997 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Эпидемиология", 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Поликлиника краевой клинической больницы №2
ул. Интернациональная, 56
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Прушинский
Алексей Петрович
Заместитель главного врача
,
Эпидемиолог
6.0
0
Записаться
Панферова
Татьяна Романовна
Эпидемиолог
6.0
0
Записаться
Пономарева
Татьяна Александровна
Эпидемиолог
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...