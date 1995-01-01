Врачи
Владивостока
Жупанская Татьяна Владимировна
6.0
0
Жупанская Татьяна Владимировна
Зав. отделением
,
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
Ленинградский санитарно-гигиенический институт, Санитарно-гигиенический факультет, 1979 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Клиническая лабораторная диагностика", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Врач клинической лабораторной диагностики
По запросу
0 отзывов
