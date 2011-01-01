  1. Главная
Жукович Нонна Александровна
6.5
3

Жукович Нонна Александровна

Аллерголог-иммунолог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1989 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Аллергология и иммунология", 2011 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-аллерголог-иммунолог, Центр СПИД ГБУЗ "Краевая клиническая больница № 2", по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
СПИД-центр
ул. Борисенко, 50
3 отзыва

