Жукова Валентина Сергеевна
6.0
0

Жукова Валентина Сергеевна

Физиотерапевт
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • Тверскую медицинскую академию ордена "Дружбы народов", лечебный факультет, 1972 г. окончания
  • Интернатура по терапии в Городской клинической больнице №1, отделение интенсивной терапии, г. Владивосток, 1973 г.
Курсы повышения квалификации
  • "Общее усовершенствование по терапии и реабилитации", ВГМИ, 1983,1988 гг.
  • "Амбулаторная реабилитация", Горьковский медицинский университет, 1986 г.,
  • Реабилитация больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, Ленинградский институт усовершенствования врачей им. Кирова, 1989 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач по медицинской реабилитации, терапевт поликлиники № 6 г. Владивостока 1976 - 1986 гг.
  • Заведующая отделением восстановительного лечения, поликлиника № 6 Первомайского района, г. Владивосток, 1983 - 2000 гг.
  • Врач по медицинской реабилитации, Институт вертеброневрологии и мануальной медицины, с 2000 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Институт вертеброневрологии и мануальной медицины
ул. Амурская, 84
Первичный приём взрослых
Физиотерапевт
По запросу
