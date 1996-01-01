Жукова Валентина Сергеевна
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
В 2011 г. награждена Почетной грамотой министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, имеет многочисленные грамоты от Думы приморского края.
В совершенстве владеет методами медицинской реабилитации и физиотерапии, методами коррекции фигуры с применением вытяжки из морепродуктов.
