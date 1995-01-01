Врачи
Жукова Ольга Михайловна
6.0
0
Жукова Ольга Михайловна
УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
ВГМУ, 1995 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Краевой клинический кожно-венерологический диспансер
ул. Гамарника, 18В
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
