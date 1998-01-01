  1. Главная
Жукова Оксана Александровна
5.7
3

Жукова Оксана Александровна

Врач общей практики (семейный врач)
Стаж не указан / Врач второй категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 1998 г. окончания
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2006 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат " Общая врачебная практика (семейная медицина)", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Поликлиника краевой клинической больницы №2
ул. Интернациональная, 56
Первичный приём взрослых
Врач общей практики (семейный врач)
По запросу
3 отзыва

