Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Жукова Нина Федоровна
6.0
0
Жукова Нина Федоровна
Зубной врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Владивостокское медучилище, Стоматология, 1981 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская стоматологическая поликлиника №1
ул. Уборевича, 14
Первичный приём взрослых
Зубной врач
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Азарова
Юлия Сергеевна
Стоматолог-гигиенист
,
Зубной врач
6.6
2
Записаться
Гареева
Анна Петровна
Зубной врач
6.3
1
Записаться
Захарова
Инна Геннадьевна
Стоматолог-терапевт
,
Зубной врач
10
28
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...