Жученко Евгения Сергеевна
Стаж 16 лет
Принимает детей
Принимает взрослых и детей. Проводит реставрационные работы композитными материалами, лечение кариеса и пульпита, эндодонтическое лечение, а также лечение периапикальных кист и гранулем. Осуществляет гигиену полости рта ультразвуком, пескоструйным аппаратом.
Адреса и стоимость приёма
пр-т Народный, 11В
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
200 р
Консультация детей
Стоматолог-терапевт
200 р
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Первичный приём детей
Стоматолог-терапевт
По запросу
