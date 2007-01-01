  1. Главная
Жученко Евгения Сергеевна
6.0
0

Жученко Евгения Сергеевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 16 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2007 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • "Ручная и машинная обработка и обтурация системы корневых каналов (ProFile, GT Rotary File, Pro Taper). Ошибки, осложнения и лечение МТА Pro Root", Инновационный учебный центр СтАР "Дента", 2009 г.
  • ""Итальянский стиль" и "Японская школа" в реставрации. Новые подходы к воспроизведению оттенков и формы", Учебный центр "Протеко", 2013 г.
  • Курс "Актуальные аспекты инструментальной подготовки и обтурации корневых каналов", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
ДенТас
пр-т Народный, 11В
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
200 р
Консультация детей
Стоматолог-терапевт
200 р
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Первичный приём детей
Стоматолог-терапевт
По запросу
