Животовская Ирина Анатольевна
6.0
0

Психолог
Стаж не указан
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Здоровей-ка
Доступен вызов на дом
пр-т Океанский, 54
Консультация детей
Психолог
1050 р
Первичный приём детей
Психолог
1500 р
Вторичный приём детей
Психолог
1380 р
