Жирнов Антон Анатольевич
Стаж не указан
Врач оказывает помощь при тревожных, депрессивных расстройствах; ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство), пограничном расстройстве личности; нарушении пищевого поведения; зависимом поведении и других расстройствах.
Возможна консультация родителей детей и подростков.
Адреса и стоимость приёма
пр-т Народный, 11Б
Первичный приём взрослых
Психиатр
4900 р
Психотерапевт
4900 р
