  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Жильцова Дарья Васильевна
Жильцова Дарья Васильевна
6.0
0

Жильцова Дарья Васильевна

Акушер
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский базовый медицинский колледж, 2014 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинический родильный дом №3
ул. Калинина, 55
Первичный приём взрослых
Акушер
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи