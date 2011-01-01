  1. Главная
Жигинас Ирина Ивановна
6.0
0

Жигинас Ирина Ивановна

Профпатолог
Стаж 40 лет
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1981 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Профпатология ", 2014 г.
  • Сертификат "Терапия", 2011 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Комсомольская, 7
Первичный приём взрослых
Профпатолог
По запросу
0 отзывов

