  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Жигалова Валентина Васильевна
Жигалова Валентина Васильевна
6.1
2

Жигалова Валентина Васильевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 45 лет
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1976 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Неврология", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
ул. Бестужева, 13
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
По запросу
2 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи