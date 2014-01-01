Врачи
Жигалова Валентина Васильевна
6.1
2
Жигалова Валентина Васильевна
Невролог (невропатолог)
Стаж 45 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1976 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Неврология", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
ул. Бестужева, 13
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
По запросу
2 отзыва
