Жидкова Марина Владимировна
6.0
0

Жидкова Марина Владимировна

Дерматовенеролог, Косметолог
Стаж 17 лет
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский Государственный Медицинский Университет, педиатрический факультет, 1995-2001
  • Клиническая интернатура, Владивостокский Государственный Медицинский Университет, специальность педиатрия, 2001-2002
  • Профессиональная переподготовка во Владивостокском Государственном Медицинском Университете по программе ПП "Дерматовенерология", 2006
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации ТУ"Косметология терапевтическая", Владивостокий Государственный Медицинский Университет, 2008
  • Повышение квалификации ОУ " Избранные вопросы дерматовенерологии", Владивостокий Государственный Медицинский Университет 2012
  • Повышение квалификации " Дерматовенерология ", Российский Университет дружбы народов, 2017
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач -дерматовенеролог, косметолог ООО " ЛИЕНА " 2006- по настоящее время
  • Врач- дерматовенеролог, косметолог " Клиника профессора Преображенского ", с 2018- по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Клиника Профессора Преображенского
ул. Пушкинская, 8
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
Косметолог
По запросу
