Жидкова Марина Владимировна
6.0
0
Жидкова Марина Владимировна
Дерматовенеролог
,
Косметолог
Стаж 17 лет
Информация о враче
Образование
Владивостокский Государственный Медицинский Университет, педиатрический факультет, 1995-2001
Клиническая интернатура, Владивостокский Государственный Медицинский Университет, специальность педиатрия, 2001-2002
Профессиональная переподготовка во Владивостокском Государственном Медицинском Университете по программе ПП "Дерматовенерология", 2006
Профессиональная переподготовка во Владивостокском Государственном Медицинском Университете по программе ПП "Косметология", 2015
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации ТУ"Косметология терапевтическая", Владивостокий Государственный Медицинский Университет, 2008
Повышение квалификации ОУ " Избранные вопросы дерматовенерологии", Владивостокий Государственный Медицинский Университет 2012
Повышение квалификации " Дерматовенерология ", Российский Университет дружбы народов, 2017
Прошла программу Международного авторского диссекционного курса на базе Образовательного центра высоких медицинских технологий AMTEC, Казань, 2017
Прошла стажировку в научном центре Lutronic " Применение Er:YAG-лазер("Action ll"), Long Pulsed Alexandrite and Nd:YAG- лазер("Clarity") в эстетической медицине", Сеул, Южная Корея, 2018
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач -дерматовенеролог, косметолог ООО " ЛИЕНА " 2006- по настоящее время
Врач- дерматовенеролог, косметолог " Клиника профессора Преображенского ", с 2018- по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Клиника Профессора Преображенского
ул. Пушкинская, 8
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
Косметолог
По запросу
Запись по телефону
