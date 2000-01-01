  1. Главная
Желнов Евгений Германович
6.0
0

Желнов Евгений Германович

Рентгенолог
Стаж 34 года
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ по специальности Лечебное дело, 1986 г. окончания
  • Интернатура по рентгенологии, 1987 г.
Курсы повышения квалификации
  • Цикл по интервенционной рентгенологии, Институт нейрохирургии им. Бурденко, г. Москва, 1990 г.
  • Обучение по интервенционной рентгенологии, Медицинский университет, Ниигата, Япония, 2000 г.
  • Цикл по программе МРТ для врачей-рентгенологов, Москва, 2002 г.
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
Первичный приём детей
Рентгенолог
По запросу
