Желнов Евгений Германович
6.0
0
Желнов Евгений Германович
Рентгенолог
Стаж 34 года
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМИ по специальности Лечебное дело, 1986 г. окончания
Интернатура по рентгенологии, 1987 г.
Курсы повышения квалификации
Цикл по интервенционной рентгенологии, Институт нейрохирургии им. Бурденко, г. Москва, 1990 г.
Обучение по интервенционной рентгенологии, Медицинский университет, Ниигата, Япония, 2000 г.
Цикл по программе МРТ для врачей-рентгенологов, Москва, 2002 г.
Цикл по рентгенологии, г. Санкт-Петербург, 2006 г.
Цикл «Актуальные вопросы рентгенологии», курсы МРТ-диагностики, ВГМУ, 2011 г.
Еще 2
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
Доступна онлайн запись
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
Первичный приём детей
Рентгенолог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
