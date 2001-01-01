Врачи
Жефруа Марина Анатольевна
6.0
0
Жефруа Марина Анатольевна
Зубной врач
Стаж 28 лет
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Стоматология", 2001 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
ул. Морозова, 7
Первичный приём взрослых
Зубной врач
По запросу
