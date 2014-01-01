  1. Главная
Жебуртович Наталия Васильевна
6.0
0

Жебуртович Наталия Васильевна

Рентгенолог
Стаж 42 года / Врач высшей категории
  • ВГМУ, 1981 г. окончания
  • Сертификат "Фтизиатрия", 2014 г.
  • Сертификат "Рентгенология", 2014 г.
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Флотская 4-я, 37/39
