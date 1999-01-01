  1. Главная
Жданова Елена Евгеньевна
6.0
0

Дерматовенеролог, Косметолог

Дерматовенеролог, Косметолог
Стаж 26 лет
Образование
  • ВГМУ, педиатрия, 1999 год окончания
  • Клиническая интернатура по специальности педиатрия, ВГМУ, 2001 год окончания
  • Клиническая ординатура по специальности акушерство и гинекология, ВГМУ, 2003 год
Еще 2
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Гелена
ул. Пограничная, 12
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
Косметолог
По запросу
0 отзывов

