Жданова Елена Евгеньевна
Стаж 26 лет
И.О. главного врача «Клиники Эстетической медицины и гинекологии». Ведущий специалист по лазерным технологиям.
Осуществляет диагностику и лечение по следующим направлениям:
- Лазерная косметология (абляционное и неабляционное омоложение, глубокое дермальное омоложение, пероральная подтяжка лица, лечение ронхопатии, лазерная блефаропластика, лечение сосудов, пигментации, лазерная эпиляция);
- Аппаратная косметология (фототерапия, фотоомоложение, фотоэпиляция, радиочастотные методы (трилипотерапия, радиолифтинг, динамическая электростимуляция), удаление новообразований);
- Методы контурной пластики, мезотерапии, ботулотерапия лица и тела. Профилактика и лечение проблем волосистой части кожи головы инновационными перфторорганическими соединениями;
- Плазмолифтинг лица, тела, интимной зоны;
- Эстетическая гинекология (лазерная терапия, лечение атрофии слизистой и стрессорного недержания, интимный филинг, биоревитализация интимной зоны);
