Жарикова Татьяна Евдокимовна
6.0
0
Жарикова Татьяна Евдокимовна
Лор (оториноларинголог)
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1975 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Оториноларингология", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22 кор. 2
