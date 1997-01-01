Врачи
Жакина Татьяна Николаевна
6.6
2
Жакина Татьяна Николаевна
Гинеколог
Стаж 50 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, специальность "Врач-лечебник", 1974 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Акушерство и гинекология", тема: "Миома матки", ВГМИ, 1997 г.
Присвоена высшая квалификационная категория по специальности "Врач акушер-гинеколог", 1997 г.
Повышении квалификации по программе ОУ "Акушерство и гинекология", тема: "Консервативное лечение миомы матки", ВГМИ, 2001 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Санас
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
Первичный приём взрослых
Гинеколог
По запросу
