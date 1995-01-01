  1. Главная
Гергерт Анна Валерьевна
Гергерт Анна Валерьевна

Педиатр, Главный врач
Стаж 30 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрия, 1988 - 1995 гг.
  • Интернатура по педиатрии , ВГМУ, 1995 - 1996 гг.
  • Аспирантура по педиатрии, ВГМУ, 2000 - 2003 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации "Детская кардиология", ВГМУ, 2003 г.
  • Повышение квалификации "Детская фтизиатрия", ВГМУ, 2003 г.
  • Повышение квалификации "Неонатология", ВГМУ, 2003 г.
Участие в ассоциациях
  • Союз педиатров России
Опыт работы
  • Врач-педиатр, МУЗ «Детская поликлиника №12» г Владивостока, 1996 - 2000 гг.
  • Ассистент кафедры педиатрии ВГМУ (ТГМУ), 2003 - 2011 гг.
  • Врач-педиатр, главный врач ООО «Детская клиника Аленка», 2003 - 2016 гг.
Адреса и стоимость приёма
Цветы Жизни
ул. Садовая, 27
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
7 отзывов

