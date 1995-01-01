Гергерт Анна Валерьевна
Стаж 30 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Врач педиатр, кандидат медицинских наук, ведет пациентов на дому и в клинике по длительным договорам, осуществляет прием в клинике детей от рождения до 18 лет с консультацией по любым вопросам детского здоровья: уход за новорожденным, сохранение грудного вскармливания, вакцинация детей, лечение и профилактика острых и хронических заболеваний, введение прикормов, проблема часто и длительно болеющих детей
Читать полностью
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Садовая, 27
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
Загрузка комментариев...