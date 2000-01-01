  1. Главная
Герец Евгений Анатольевич
6.0
0

Герец Евгений Анатольевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 23 года
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2000 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершентствование "Анестезиология и реаниматология", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-анестезиолог-реаниматолог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
