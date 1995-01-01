  1. Главная
Герасютин Дмитрий Петрович
6.9
3

Герасютин Дмитрий Петрович

Уролог, Хирург
Стаж 26 лет
Информация о враче
Образование
  • Ижевский государственный медицинский институт, Лечебное дело, 1995 г. окончания
  • Интернатура по специальности Хирургия/урология, 1997 г.
Курсы повышения квалификации
  • Эндоурология и лапароскопия, ГБОУ ВПО ПСПбГМУ им. И.П.Павлова, г. Санкт-Петербург, 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Пасифик Интернешенл Хоспитал
ул. Запорожская, 77
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
Хирург
По запросу
