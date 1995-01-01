Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Герасютин Дмитрий Петрович
6.9
3
Герасютин Дмитрий Петрович
Уролог
,
Хирург
Стаж 26 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Ижевский государственный медицинский институт, Лечебное дело, 1995 г. окончания
Интернатура по специальности Хирургия/урология, 1997 г.
Курсы повышения квалификации
Эндоурология и лапароскопия, ГБОУ ВПО ПСПбГМУ им. И.П.Павлова, г. Санкт-Петербург, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Пасифик Интернешенл Хоспитал
ул. Запорожская, 77
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
Хирург
По запросу
3 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Егупов
Владимир Александрович
Хирург
,
Эндоскопист
10
14
Записаться
Григорян
Ованнес Мнацаканович
Уролог
,
Онкоуролог
,
Врач ультразвуковой диагностики
8.4
8
Записаться
Белякова
Ольга Олеговна
Хирург
,
Уролог-андролог
10
22
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...