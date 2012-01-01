  1. Главная
Герасимов Дмитрий Константинович
Герасимов Дмитрий Константинович

Стоматолог-ортопед
Стаж 12 лет
Образование
  • ВГМУ, Стоматология, 2011 г. окончания
  • Интернатура, Стоматология общей практики, ВГМУ, 2012 г.
  • Первичная специализация Стоматология ортопедическая, ДВГМУ, Хабаровск, 2012 г.
Курсы повышения квалификации
  • Участие в семинаре "Одонтопрепарирование,временные реставрации и получение высокоточных оттисков". Лектор : Мурадов Мурад Атамурадович, 2014 г.
  • Участие в лекционно-практическом курсе "Мини-имплантация - решение за час! Хирургический и ортопедический этапы работы с системой мини-имплантатов", г.Владивосток. Лектор: Молотов Дмитрий Юрьевич, 2015 г.
  • Участие в лекционно-практическом курсе "Теоретические и практические основы успешного протезирования на системе дентальных имплантатов C-TECH" г.Владивосток. Лектор: Молотов Дмитрий Юрьевич, 2015 г.
Участие в ассоциациях
  • Участие в конгрессе Nobel Biocare " Сложные протоколы эстетической реабилитации на зубах и имплантатах. Практика и инновации." Лектор: Джакомо Фаббри, 2016 г.
Адреса и стоимость приёма
Блеск
пр-т Народный, 19
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Витадент
ул. Овчинникова, 10
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
