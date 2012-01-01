Герасимов Дмитрий Константинович

Интернатура, Стоматология общей практики, ВГМУ, 2012 г.
Первичная специализация Стоматология ортопедическая, ДВГМУ, Хабаровск, 2012 г.
Курсы повышения квалификации
Участие в семинаре "Одонтопрепарирование,временные реставрации и получение высокоточных оттисков". Лектор : Мурадов Мурад Атамурадович, 2014 г.
Участие в лекционно-практическом курсе "Мини-имплантация - решение за час! Хирургический и ортопедический этапы работы с системой мини-имплантатов", г.Владивосток. Лектор: Молотов Дмитрий Юрьевич, 2015 г.
Участие в лекционно-практическом курсе "Теоретические и практические основы успешного протезирования на системе дентальных имплантатов C-TECH" г.Владивосток. Лектор: Молотов Дмитрий Юрьевич, 2015 г.
Участие в семинаре "Подробный ортопедический протокол. Планирование, препарирование, провизорные реставрации, ретракция, оттиски, адгезивная фиксация". г.Владивосток, Лектор: Олексик А.А., 2018 г.
Еще 1
Участие в ассоциациях
Участие в конгрессе Nobel Biocare " Сложные протоколы эстетической реабилитации на зубах и имплантатах. Практика и инновации." Лектор: Джакомо Фаббри, 2016 г.
Загрузка комментариев...