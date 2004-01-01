  1. Главная
Герасименко Яков Александрович
7.2
4

Герасименко Яков Александрович

Хирург
Стаж 21 год / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 2003 г. окончания
  • Клиническая интернатура по детской хирургии, ВГМУ, г. Владивосток, 2003 - 2004 гг.
  • Клиническая ординатура по детской хирургии, ВГМУ, г. Владивосток, 2004 - 2006 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Первичная переподготовка: эндоскопия, детская урология – андрология. Специализированный цикл "Детская онкология",
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Детский хирург отделения экстренной хирургии, Краевая детская клиническая больница №1, 2003 г. - по настоящее время
  • Доцент кафедры детских хирургических болезней ТГМУ, 2012 г. - по настоящее время
  • Детский хирург отделения плановой хирургии, Краевая детская клиническая больница №1, 2012 г. - по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Хирург
