Герасименко Яков Александрович

Является автором более 20 печатных изданий, 2-х изобретений, 2-х рационализаторских предложений. Производит различные лапароскопические операции у детей и подростков: паховые грыжи, аппендицит, крипторхизм, варикоцеле, водянка яичек. Оперирует при дополнительных новообразованиях кожи и её придатках: невусы, гемангиомы, атеромы, липомы, срединные кисты шеи, фиброаденомы молочных желез и др. Занимается коррекцией послеоперационных шрамов и рубцов.