  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Герасименко Мария Ивановна
Герасименко Мария Ивановна
6.0
0

Герасименко Мария Ивановна

Гематолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Витебский медицинский институт, Лечебный факультет, 1968 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Здоровье
пр-т Красного Знамени, 38
Первичный приём взрослых
Гематолог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи