Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Герасименко Мария Ивановна
6.0
0
Герасименко Мария Ивановна
Гематолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Витебский медицинский институт, Лечебный факультет, 1968 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Здоровье
пр-т Красного Знамени, 38
Первичный приём взрослых
Гематолог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Талько
Ангелина Владимировна
Гематолог
6.3
1
Записаться
Минкина
Людмила Михайловна
Гематолог
,
Зав. отделением
6.4
2
Записаться
Свердлова
Лариса Александровна
Гематолог
6.3
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...