Герасимчук Оксана Юрьевна
6.0
0

Герасимчук Оксана Юрьевна

Уролог
Стаж 38 лет
Информация о враче
Образование
  • • Владивостокский государственный медицинский университет, НВ № 519329 от 27.06.1986, Лечебное дело.
  • • Интернатура, Владивостокский медицинский институт, удостоверение № 683 от 01.07.1987, Урология
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Мечников+
ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Уролог
