Герасимчук Оксана Юрьевна
6.0
0
Герасимчук Оксана Юрьевна
Уролог
Стаж 38 лет
Направления работы:
• Лечение урологической патологии
• Вопросы мужского бесплодия
• Цистит
• Простатит
• Пиелонефрит
• Проблемы с мочеиспусканием
• Мочекаменная болезнь
• Эректильная дисфункция и др.
Информация о враче
Образование
• Владивостокский государственный медицинский университет, НВ № 519329 от 27.06.1986, Лечебное дело.
• Интернатура, Владивостокский медицинский институт, удостоверение № 683 от 01.07.1987, Урология
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Мечников+
ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
