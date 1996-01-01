Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Геращенко Наталья Александровна
6.0
0
Геращенко Наталья Александровна
Инфекционист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
1996г - Владивостокский государственный медицинский университет по специальности "Лечебное дело"
1997г - Интернатура на базе Владивостокского государственного медицинского университет по специальности "Инфекционные болезни"
Курсы повышения квалификации
2020г - Повышение квалификации по специальности "Инфекционные болезни", ЧУ ДПО "Международная академия развития бизнеса"
До 2025г - Сертификат по специальности "Инфекционные болезни" № 111831/0633150
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
РЖД-Медицина
ул. Круговая 2-я, 10А
Первичный приём взрослых
Инфекционист
1840 р
Вторичный приём взрослых
Инфекционист
1230 р
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Боровская
Наталья Александровна
Гастроэнтеролог
,
Инфекционист
10
7
Записаться
Слободенюк
Надежда Васильевна
Инфекционист
7.2
4
Записаться
Маслянко
Ираида Александровна
Инфекционист
,
Педиатр
9.5
12
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...