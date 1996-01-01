  1. Главная
Геращенко Наталья Александровна

Инфекционист
6.0
0

Геращенко Наталья Александровна

Инфекционист
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • 1996г - Владивостокский государственный медицинский университет по специальности "Лечебное дело"
  • 1997г - Интернатура на базе Владивостокского государственного медицинского университет по специальности "Инфекционные болезни"
Курсы повышения квалификации
  • 2020г - Повышение квалификации по специальности "Инфекционные болезни", ЧУ ДПО "Международная академия развития бизнеса"
  • До 2025г - Сертификат по специальности "Инфекционные болезни" № 111831/0633150
Адреса и стоимость приёма
РЖД-Медицина
ул. Круговая 2-я, 10А
Первичный приём взрослых
Инфекционист
1840 р
Вторичный приём взрослых
Инфекционист
1230 р
0 отзывов

