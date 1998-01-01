Геращенко Елена Викторовна
Стаж 25 лет
Владеет широким спектром техник и методик эстетической медицины: мезотерапия в эстетике и трихологии, ботулинотерапия, контурная пластика, ЗD-объемное моделирование лица, увеличение объема скул, губ, подбородка, безоперационный лифтинг нижней трети лица препаратами Botox, Дискорт, Ксеомин Лауреат (омоложение), шлифовка лица, шеи, рук, лечение рубцов, стрий; фотоомоложение, борьба с пигментацией, куперозом, нежелательным ростом волос на лице и теле. Полный спектр уходовых процедур на современных косметических линиях. Плазмолифтинг, клинические пиллинги.
ул. Бестужева, 22
