Геращенко Елена Викторовна
6.0
0

Геращенко Елена Викторовна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 25 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебное дело, 1988 - 1994 гг.
  • ВГМИ, Терапия, 1995 г.
  • Хабаровский Государственный Медицинский Институт, Физиотерапия, 1998 г.
Курсы повышения квалификации
  • Курс повышения квалификации "Теория и практика применения препарата Диспорт в эстетической медицине" 2012 г., Ипсен Фарма
  • Курс повышения квалификации "Курс теоретического и практического обучения "Техника объемного омоложения в практике специалиста эстетической медицины" 2010 г., Владивостокский Государственный Университет, ООО "Профессорская клиника Юцковских"
  • Курс повышения квалификации "Теория и практика применения препарата BOTOX в эстетической медицине", 2010 г.; Allergan
Участие в ассоциациях
  • Постоянный участник конгрессов и симпозиумов по косметологии и пластической хирургии
  • Ежегодный участник выставки Интершарм
Опыт работы
  • Медицинский институт, 1995 г.
  • Стационар профилакторий "Меридиан", 1995 - 1998 гг.
  • Институт Косметологии и Эстетической медицины, 1998 - 2008 гг.
Адреса и стоимость приёма
Студия лазерной косметологии
ул. Бестужева, 22
Консультация взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
