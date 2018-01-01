  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Георгиева Надежда Валерьевна
Георгиева Надежда Валерьевна
6.0
0

Георгиева Надежда Валерьевна

Эндокринолог
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • 2018г - Тихоокеанский государственный медицинский университет. Базовое образование. Лечебное дело
  • 2020г - Тихоокеанский государственный медицинский университет. Ординатура. Эндокринология
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Академия здоровья
ул. Крыгина, 28
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи