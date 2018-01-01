Врачи
Георгиева Надежда Валерьевна
6.0
0
Георгиева Надежда Валерьевна
Эндокринолог
Стаж 7 лет
Информация о враче
Образование
2018г - Тихоокеанский государственный медицинский университет. Базовое образование. Лечебное дело
2020г - Тихоокеанский государственный медицинский университет. Ординатура. Эндокринология
Курсы повышения квалификации
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Адреса и стоимость приёма
Академия здоровья
ул. Крыгина, 28
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
