Геладзе Андрей Ревазович
7.8
7

Геладзе Андрей Ревазович

Кардиолог, Врач функциональной диагностики, Аритмолог
Стаж 12 лет / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, специальность "Педиатрия", год окончания 2012 г
  • Интернатура "Терапия", 2013 г
  • Первичная профессиональная переподготовка по специальности "Кардиология", 2013 г
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
7 отзывов

Загрузка комментариев...

