Геладзе Андрей Ревазович
7.8
7
Геладзе Андрей Ревазович
Кардиолог
,
Врач функциональной диагностики
,
Аритмолог
Стаж 12 лет / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
ВГМУ, специальность "Педиатрия", год окончания 2012 г
Интернатура "Терапия", 2013 г
Первичная профессиональная переподготовка по специальности "Кардиология", 2013 г
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
7 отзывов
