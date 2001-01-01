Гайдарова Ольга Владимировна

Диагностика, лечение и последующий мониторинг состояния здоровья пациентов с заболеваниями эндокринной системы (сахарный диабет 1 и 2 типа, нарушение толерантности к глюкозе, патология щитовидной и паращитовидных желез, гипофиза, надпочечников, ожирение). Оказание консультативной помощи в условиях многопрофильного амбулаторного центра с целью выработки тактики лечения больных с сопутствующей патологией эндокринной системы.