Гайдарова Ольга Владимировна
7.2
4

Гайдарова Ольга Владимировна

Эндокринолог
Стаж 19 лет / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский университет, лечебный факультет, 2001 г. окончания
  • Диссертационная работа на тему «Клинико-патогенетическое обоснование фармакотерапии артериальной гипертензии у женщин с сахарным диабетом 2 типа и висцеральным ожирением», 2007 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Клинический ординатор, ВГМУ, курс эндокринологии и диабетологии, 2001 - 2003 гг.
  • Ассистент кафедры факультетской терапии с курсами эндокринологии и лучевой диагностики, ВГМУ, с 2003 г. по настоящее время
  • Эндокринолог, медицинский центр «ПримаМед», с 2009 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
ПримаМед
пр-т 100-летия Владивостока, 50
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
