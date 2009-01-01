Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Гайдамак Надежда Алексеевна
6.3
1
Гайдамак Надежда Алексеевна
Рентгенолог
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2009 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Рентгенология", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Сахалинская, 58
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Примак
Николай Витальевич
Рентгенолог
6.0
0
Записаться
Югай
Владимир Дмитриевич
Рентгенолог
7.5
5
Записаться
Белов
Павел Константинович
Рентгенолог
6.3
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...