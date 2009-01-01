  1. Главная
Гайдамак Надежда Алексеевна
6.3
1

Гайдамак Надежда Алексеевна

Рентгенолог
Стаж 14 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2009 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Рентгенология", 2015 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Сахалинская, 58
1 отзыв

