Гавро Елена Витальевна
6.0
0
Гавро Елена Витальевна
Главный врач
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
Благовещенский Государственный медицинский институт, 1992 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Лотос
ул. Гоголя, 41
0 отзывов
