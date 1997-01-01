Врачи
Гаврилова Юлия Валерьевна
6.8
4
Гаврилова Юлия Валерьевна
Дерматовенеролог
,
Зав. отделением
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1997 г. окончания
Ординатура по специальности "Дерматовенерология", ВГМИ
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Краевой клинический кожно-венерологический диспансер
ул. Гамарника, 18В
4 отзыва
