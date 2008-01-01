  1. Главная
Гаврилова Эвридика Сергеевна
6.0
0

Гаврилова Эвридика Сергеевна

Стоматолог
Стаж 15 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Стоматологический факультет, 2008 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат по специальности "Стоматология общей практики", 2014 г.
  • Сертификат "Стоматология детская", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №3
ул. Анны Щетининой, 38
Первичный приём детей
Стоматолог
По запросу
