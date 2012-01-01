  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Гассе Тамара Александровна
Гассе Тамара Александровна
6.0
0

Гассе Тамара Александровна

УЗИ-специалист
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебное дело, 1987 г.
  • Интернатура ВМИ, Терапевт, 1990 г.
  • ГБОУ ВПО ВГМУ, ПП «Ультразвуковая диагностика, 2012 г.
Курсы повышения квалификации
  • Каждые 5 лет проходит сертификационные курсы повышения квалификации по УЗД
  • Усовершенствование по УЗДГ артерий и  вен нижних конечностей
  • ФГБУ ВО ТГМУ, ПК «Ультразвуковая диагностика», 2017 г.
Участие в ассоциациях
  • Участвует в работе краевого общества врачей ультразвуковой диагностики
Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Мечников+
ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Дальневосточный окружной медицинский центр
ул. Береговая, 3
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи