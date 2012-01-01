Гассе Тамара Александровна
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Ультразвуковое исследование брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка).
Ультразвуковое исследование мочеполовой системы (почки, надпочечники, мочевой пузырь, предстательная железа).
Ультразвуковое исследование щитовидной, молочных желез, предстательной, лимфатических узлов и поверхностных новообразований.
УЗД гинекологическое. УЗИ по определению раннего срока беременности
Ультразвуковое исследование мочеполовой системы (почки, надпочечники, мочевой пузырь, предстательная железа).
Ультразвуковое исследование щитовидной, молочных желез, предстательной, лимфатических узлов и поверхностных новообразований.
УЗД гинекологическое. УЗИ по определению раннего срока беременности
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
ул. Береговая, 3
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Загрузка комментариев...