Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Гасевская Светлана Васильевна
6.0
2
Гасевская Светлана Васильевна
Стоматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Уткинская, 7
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
2 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Богомолова
Елена Юрьевна
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
,
Зубной врач
6.9
3
Записаться
Пилатова
Оксана Андреевна
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
5.7
1
Записаться
Маркова
Любовь Афанасьевна
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-хирург
,
Стоматолог-имплантолог
10
17
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...