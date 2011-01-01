  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Гаркушин Александр Евгеньевич
Гаркушин Александр Евгеньевич
6.0
0

Гаркушин Александр Евгеньевич

Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2011 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Терапия", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Bona Dea
Владивосток, ул. Светланская, 189
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи