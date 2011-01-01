Врачи
Гаркушин Александр Евгеньевич
Гаркушин Александр Евгеньевич
Терапевт
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2011 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Терапия", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Bona Dea
Владивосток, ул. Светланская, 189
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
