  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Гаркуша Александр Сергеевич
Гаркуша Александр Сергеевич
6.3
1

Гаркуша Александр Сергеевич

Кардиолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, лечебное дело, 1997 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Океан
ул. Садгородская, 21
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи