Гаркуша Александр Сергеевич
6.3
1
Гаркуша Александр Сергеевич
Кардиолог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
ВГМИ, лечебное дело, 1997 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Океан
ул. Садгородская, 21
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
1 отзыв
