Гардер Юрий Александрович
6.3
1

Гардер Юрий Александрович

Стоматолог-ортопед, Зав. отделением
Стаж 36 лет
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Стоматология ортопедическая", 1999 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
ул. Морозова, 7
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
1 отзыв

