  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Гаранина Елена Юрьевна
Гаранина Елена Юрьевна
6.0
0

Гаранина Елена Юрьевна

Психолог
Стаж 22 года
Принимает детей
Читать полностью
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • Дальневосточный государственный университет, психология, 1994 -1999 гг.
  • Дальневосточный государственный технический университет, защита кандидатской диссертации (на материалах практического исследования в России и США), 2004 г.
Курсы повышения квалификации
  • Когнитивная терапия аддиктивных расстройств, Владивосток, 2004 г.
  • Тренинг для тренеров, Владивосток, 2005 г.
  • Юнгианская песочная терапия, Санкт-Петербург, 2010 г.
Еще 3
Участие в ассоциациях
  • Конгресс Диетологов и Нутрициологов, Москва, ежегодно
Опыт работы
  • Практикующий психолог, преподаватель, 1999 – 2010 гг.
  • Доцент кафедры, ВГУЭС, 1999-2011 гг.
  • Психолог, специалист по нарушениям пищевого поведения, Приморский центр диетологии и здорового образа жизни, с 2010 г. по настоящее время
Еще 1
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
Доступна онлайн запись
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Первичный приём детей
Психолог
По запросу
Первичный приём взрослых
Психолог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи