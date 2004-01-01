Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Гаранина Елена Юрьевна
6.0
0
Гаранина Елена Юрьевна
Психолог
Стаж 22 года
Принимает детей
Специалист по нарушению пищевого поведения
Читать полностью
Отправить заявку
Нажимая «Отправить заявку» вы соглашаетесь с
правилами использования
сервиса.
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Вам на почту было отправлено письмо.
Для завершения записи,
перейдите по ссылке из письма
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
Дальневосточный государственный университет, психология, 1994 -1999 гг.
Дальневосточный государственный технический университет, защита кандидатской диссертации (на материалах практического исследования в России и США), 2004 г.
Курсы повышения квалификации
Когнитивная терапия аддиктивных расстройств, Владивосток, 2004 г.
Тренинг для тренеров, Владивосток, 2005 г.
Юнгианская песочная терапия, Санкт-Петербург, 2010 г.
Психотерапия нарушений пищевого поведения, Москва, 2010 г.
Системные расстановки по методу Б. Хеллингера, Академия системных расстановок, Кельн, Германия, 2009 - 2011 гг.
Удерживающая терапия по-Прекоп, Владивосток, 2011 г.
Еще 3
Участие в ассоциациях
Конгресс Диетологов и Нутрициологов, Москва, ежегодно
Опыт работы
Практикующий психолог, преподаватель, 1999 – 2010 гг.
Доцент кафедры, ВГУЭС, 1999-2011 гг.
Психолог, специалист по нарушениям пищевого поведения, Приморский центр диетологии и здорового образа жизни, с 2010 г. по настоящее время
Психолог, специалист по нарушениям пищевого поведения, Центр питания и здорового образа жизни Медицинского центра ДВФУ, с 2015 г. по настоящее время
Еще 1
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
Доступна онлайн запись
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Первичный приём детей
Психолог
По запросу
Первичный приём взрослых
Психолог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Киселева
Людмила Григорьевна
Психолог
,
Психотерапевт
6.0
0
Записаться
Ковалев
Игорь Анатольевич
Психиатр
,
Психолог
,
Психотерапевт
,
Психиатр-нарколог
,
Зав. отделением
9.8
18
Записаться
Петрова
Анастасия Николаевна
Психолог
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...