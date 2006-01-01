Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Ганзюк Светлана Анатольевна
6.9
3
Ганзюк Светлана Анатольевна
Педиатр
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
1990г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (педиатрия). Базовое образование
1991г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (педиатрия). Интернатура
2006г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (детская урология-андрология). Циклы переподготовки
2011г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (неонатология). Циклы переподготовки
Еще 1
Курсы повышения квалификации
2014г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (педиатрия).
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Детский доктор
пр-т Красного Знамени, 156
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
Владивостокская больница №3
ул. Первая, 6
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
3 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Чернова
Лариса Алексеевна
Педиатр
6.1
2
Записаться
Маслянко
Ираида Александровна
Инфекционист
,
Педиатр
9.5
12
Записаться
Серебрянская
Наталья Николаевна
Педиатр
6.3
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...