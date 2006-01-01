  1. Главная
Ганзюк Светлана Анатольевна
6.9
3

Ганзюк Светлана Анатольевна

Педиатр
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • 1990г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (педиатрия). Базовое образование
  • 1991г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (педиатрия). Интернатура
  • 2006г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (детская урология-андрология). Циклы переподготовки
Еще 1
Курсы повышения квалификации
  • 2014г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (педиатрия).
Адреса и стоимость приёма
Детский доктор
пр-т Красного Знамени, 156
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
Владивостокская больница №3
ул. Первая, 6
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
